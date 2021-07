A Polícia Militar brasileira identificou dois jogadores do Boca Juniors na sequência da tentativa de invasão ao balneário do Atlético de Mineiro.



Segundo a imprensa local, a polícia identificou o defesa peruano Zambrano e o avançado colombiano Villa pelo crime de dano patrimonial. No entanto, o clube xeneize decidiu que todo o staff iria acompanhar os dois jogadores.



Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a conversa entre um oficial da polícia e membros da equipa argentina.

«As forças de segurança têm de tomar as providências legais. Os funcionários da equipa do Boca Juniors acompanharam connosco as imagens câmaras de vigilância internas. Até agora, foram identificados dois jogadores do Boca por crimes de danos patrimoniais», pode ouvir-se.



De imediato, os dirigentes do Boca avisaram que ninguém ficaria para trás e que acompanhariam Zambrano e Villa.

«Se os dois ficam, ficamos dois. Vamos todos ou não vai nenhum», respondeu o técnico Miguel Ángel Russo.



O Boca Juniors esperou ainda algum tempo dentro do autocarro para saber se teriam de ir até à esquadra prestar declarações e acabou por perder o voo para Buenos Aires. Segundo o UOL Esporte, que cita a Polícia Militar de Minas Gerais, foram identificadas oito pessoas no total: os jogadores Javier García, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo e Sebastián Villa, o treinador de guarda-redes Fernando Gayoso, o adjunto Leandro Somoza e o diretor Raúl Cascini. Todos estão acusados de crimes de dano patrimonial e agressão.



