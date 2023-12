Javier Zanetti viveu um momento caricato esta segunda-feira, no sorteio da Liga dos Campeões, quando viu a sua entrada negada por um segurança do evento, por falta de credencial.

A UEFA deixa bem claro que nos seus eventos não há abébias para ninguém, nem mesmo para o antigo campeão da Champions, em 2009/2010, pelo Inter Milão. Em representação do clube italiano, o ex-futebolista tentou entrar no sorteio normalmente, como seria de esperar, mas o facto de não ter consigo a credencial gerou confusão com o segurança, que se recusou a deixá-lo entrar.

Por fim, acabou por conseguir, mas só depois de alguma insistência e ajuda de outros dirigentes, que indicaram quem era o Javier Zanetti e que não necessitava propriamente de identificação para entrar no evento.

O Inter de Milão, refira-se, vai defrontar o Atlético de Madrid nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

