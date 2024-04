O empate entre o Arsenal e o Bayern Munique desta noite terminou em polémica, depois de Bukayo Saka ter caído na área dos bávaros após um lance com Neuer nos últimos segundos do jogo, mas antes também houve um momento polémico e… caricato.

Foi tão caricato que passou despercebido na transmissão. Só no final da partida é que Thomas Tuchel revelou o que aconteceu e contestou a decisão do árbitro.

Tudo aconteceu aos 67 minutos, num pontapé de baliza. Houve substituições a serem feitas e o árbitro apitou depois para o encontro ser reatado. Raya deu curto em Gabriel, mas o central, completamente distraído, agarrou a bola com a mão. Alguns jogadores do Bayern ainda protestaram, mas o juiz nada assinalou. No entanto, reconheceu que errou.

«Acho que o árbitro não teve a coragem de marcar um penálti claro numa situação maluca e até constrangedora. Ele admitiu em campo que viu a situação, mas que não se justificava apitar nuns quartos de final da Liga dos Campeões. Mas admitiu o erro que o jogador [Gabriel] cometeu», começou por dizer, à TNT Sports.

«Foi num pontapé de baliza, o guarda-redes passou para um defesa central que tocou com a mão na bola porque achou que não estava em jogo, mas estava. O árbitro reconheceu que era penálti», acrescentou.

Mais tarde, na conferência de imprensa, o técnico do Bayern voltou a abordar o tema: «O árbitro cometeu um erro gritante. Sei que é uma situação incrível. (…) O que nos deixa irritados é a explicação que foi dada dentro de campo. Ele disse aos nossos jogadores que era um erro de criança e que não ia assinalar um penálti por causa disso nos quartos de final da Champions. É uma explicação horrível. Erro de criança, erro de adulto, o que seja – estamos chateados porque foi uma decisão que nos prejudicou.»

Arsenal e Bayern Munique empataram esta noite (2-2), em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. A segunda mão joga-se no dia 17 de abril, na Alemanha.

