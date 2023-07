Ainda só vamos na primeira pré-eliminatória da Liga Conferência, mas já temos um dos momentos da época desportiva 2023/24.

O Gzira United, de Malta, eliminou o Glentoran, da Irlanda do Norte, e avançou para a próxima eliminatória. Depois de um empate a um no tempo regulamentar – a primeira mão tinha ficado 2-2 – o jogo só se decidiu nos penáltis. E até aqui tudo normal.

Mas a pontaria estava afinada, tanto de um lado como do outro. De tal maneira, que a questão só ficou resolvido à 28.ª tentativa (!), quando Leon Boyd falhou o remate e permitiu que o Gzira vencesse por 14-13.

Só não foi o desempate por penáltis mais longo da história das competições da UEFA porque em 2007, no Euro sub-21, Países Baixos e Inglaterra precisaram de 32 tentativas para desempatar – venceram os neerlandeses por 13-12.

No entanto, os 27 golos marcados entre Gzira e Glentoran tornam-no no desempate com mais golos da história das provas UEFA.

Mas há mais.

Quando estava 12-11 para o Gzira, o guarda-redes da equipa de Malta defendeu um remate e começou a correr em direção aos companheiros, a festejar. O problema é que a bola foi-se encaminhando caprichosamente para a baliza e acabou mesmo por entrar.

Só visto, mesmo.