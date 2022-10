O Rio Ave-Portimonense ficou marcado por um momento insólito. À entrada para os minutos finais, Paulo Sérgio decidiu fazer duas mudanças na equipa. No entanto, acabaram por sair... três jogadores.

Existiu uma falha de comunicação entre a equipa técnica e o responsável dos algarvios que iria fazer a substituição. A equipa, que já estava com dez elementos por expulsão de Moufi, ficou momentaneamente com nove: saíram Yago, Seck e e Estrela e entraram Róchez e Pastor.

No final da partida, Paulo Sérgio assumiu a culpa pelo sucedido. «Coisas do momento. A responsabilidade é apenas minha, Tínhamos dado uma indicação ao nossa auxiliar e ele foi para o centro do campo. Depois decidi que íamos ficar com dois na frente. Inicialmente ia trocar o Yago pelo Róchez, mas faltam cinco minutos e pensei: 'Que se dane, vamos com tudo'. Ninguém transmitiu a nova informação ao auxiliar e aconteceu aquela confusão. Rapidamente percebemos o que estava a acontecer e o Seck voltou para o campo», justificou, na sala de imprensa do estádio do Rio Ave.

Yago acabou mesmo por sair e já não participou nos minutos finais.