O bilhete do jogo de inauguração no Dragão, que marcou a estreia de Lionel Messi pelo Barcelona, foi vendido por 43 mil euros.



Segundo a Goldin, plataforma de leilões norte-americana, o ingresso do primeiro jogo do argentino pela equipa principal dos blaugranas foi vendido por Manuel António Dias Barbosa a troco de 43 mil euros. De acordo com a mesma fonte, este é o valor mais alto de sempre pago por um bilhete de uma partida de futebol.



O encontro entre o FC Porto e Barcelona, disputado a 16 de novembro de 2003, terminou com a vitória portista por 2-0 com golos de Derlei e Hugo Almeida.

Final Sale Price: $49,200



An all-time record for any soccer ticket. pic.twitter.com/DvTglncTMF — Goldin (@GoldinCo) February 7, 2022