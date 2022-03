As principais artérias da capital a Macedónia do Norte encheram-se de gente para festejar a épica vitória fora de casa sobre a Itália.

Milhares de pessoas celebraram em Skopje o triunfo que manteve a seleção dos Balcãs na luta para marcar presença pela primeira vez numa edição de um Mundial.

Para que isso aconteça, é preciso que vença Portugal na próxima terça-feira no Estádio do Dragão. E se a festa após a vitória sobre Itália foi celebrada com este entusiasmo, imagina-se como será se vencerem o próximo jogo...