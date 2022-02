Marco viajou da ilha da Sicília até Roma de propósito para poder conhecer José Mourinho. Desde 26 de janeiro, dia em que o técnico português fez 59 anos, que este fã incondicional de Mourinho andava por Trigoria, pequena povoação nos arredores da capital onde está localizada a cidade desportiva da Roma, e aguardava pelo tão ansiado momento que acabou por concretizar-se.

Aos canais do clube de José Mourinho, Marco explicou que é fã do português desde que 2004, quando ele chegou ao Chelsea após conquistar a Liga dos Campeões pelo FC Porto. Aprecia-lhe a frontalidade e diz que é assim que todas as pessoas deviam ser.

«Quando me chamaram, não pensei que me iam levar até ele», admitiu. Mas não só levaram, como deram-lhe a oportunidade de comer à mesa com Mourinho e a restante equipa técnica, e de estar durante alguns minutos à conversa.

Para Marco, Mourinho contina a ser tão «Special» como no primeiro dia: