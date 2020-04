André Gomes é por estes dias um dos participantes de um torneio de solidariedade da Premier League.

O médio do Everton, que tinha regressado de lesão pouco antes da interrupção das competições devido à pandemia de Covid-19, faz tudo para manter os hábitos, ainda que muitos comportamentos tenham agora de ser adaptados.

Ora, André Gomes partilhou nas redes sociais um vídeo hilariante, no qual entra numa sala com som ambiente, a simular a entrada num estádio. Dá autógrafos à população de casa (os cães) e depois acomoda-se no (novo) terreno de jogo: uma cadeira. Aí, abre a mochila, tira o comando da PlayStation e entra em campo para... jogar.

Veja o momento: