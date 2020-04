José Mourinho participou no «desafio do golo em casa», promovido pela BBC para angariar donativos para as pessoas mais necessitadas no Reino Unido, e marcou uma grande penalidade depois de rodar dez vezes sobre a bola.

Claramente nauseado, o técnico português marcou mesmo na baliza deserta e atirou-se para o chão a festejar, mostrando dificuldades depois em levantar-se, com muito riso e um «f*****, já chega» à mistura.

Veja o desafio cumprido por Mourinho: