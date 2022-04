A Roma reencontra, esta quinta-feira, o Bodø/Glimt na Liga Conferência. No regresso à Noruega, José Mourinho escapou ileso (por pouco) a uma bola de neve lançada por jovens adeptos do campeão norueguês.



Tudo aconteceu quando o «Special One» caminhava para junto de um grupo de jovens, quiçá para distribuir autógrafos ou tirar fotografias, quando um deles tentou atingi-lo. De imediato, o treinador dos romanos mudou de direção e dirigiu-se para o autocarro.



Lembre-se que foi precisamente Noruega que José Mourinho sofreu uma das maiores goleadas da sua carreira (6-1) em outubro do ano passado.



O Bodø/Glimt-Roma joga-se esta quinta-feira, às 20h00.



Veja como tudo aconteceu: