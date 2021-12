O craque do At. Madrid Luis Suárez é a estrela do videoclipe da música «Nunca Más» dos Márama, uma banda uruguaia.

O avançado surge a observar pelo telemóvel os elementos do grupo, que se divertem com uma bola de futebol, enquanto este desfruta de um refresco com uns óculos da banda.

Suárez aceitou o convite dos Márama, que voltaram a reunir-se após alguns anos de paragem. O grupo é mesmo um dos favoritos do futebolista e mantêm uma relação duradoura, até porque o avançado já tinha participado no vídeoclipe da música «Pasarla Bien», lançada em 2016.

Na festa de noivado de Leo Messi e Antonela Roccuzzo, o uruguaio convidou a banda e presenteou o casal com um concerto ao vivo.

Veja o videoclipe: