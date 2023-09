Selena Gómez, Príncipe Harry, Leonardo DiCaprio, Will Ferrell, Owen Wilson, Tyga, Edward Norton...

Lionel Messi foi jogar a Los Angeles e a lista de estrelas que se juntou nas bancadas para assistir à vitória do Inter Miami frente ao LAFC é infindável.

The celebrity list for Messi's match tonight in LA is wild 🤯



(via @herculezg) pic.twitter.com/cEzHADxLjl