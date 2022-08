Um Toluca-Pachuca só seria notícia em Portugal se tivesse algo «fora da caixa».

E não é que teve mesmo? Na celebração de um dos golos do Pachuca, que venceu por 4-1, Illia Hernandez e Erick Hernández ensaiaram movimentos de wrestling.

Rodopios e cambalhotas naquele pode muito bem ser considerado um dos festejos mais insólitos da história.

Os dois saíram ilesos, mas fica aqui o conselho, à boa moda da WWE: «Don't try this at home»