As notícias sobre as corridas de 100 metros estão, normalmente, relacionadas com a velocidade dos atletas, sobretudo quando terminam o percurso abaixo dos dois dígitos, mas este caso é ao contrário, a notícia é pelo tempo excessivo que esta atleta demorou a percorrer a curta prova nos Jogos Universitários de Verão, na China.

A protagonista desta história singular é Nasro Abukar Ali, da Somália, que além de apresentar-se com aparente excesso de peso, parece que fez a prova de velocidade a passo, demorando 21,81 segundos a completar o trajeto, praticamente o dobro da vencedora da prova, a brasileira Gabriela Silva Mourão (11,58 segundos).

A Somália até tem, a nível histórico, alguns bons resultados no atletismo, mas este não foi definitivamente um bom exemplo. Nasro lá terá as suas razões para uma prestação tão «anormal», mas a verdade é que deixou muitos somalis indignados nas redes sociais, entre os quais destaca-se Elham Garaad que partilhou o vídeo com um pedido de demissão do ministro da Juventude e do Desporto do país.

«O ministro da Juventude e do desporto devia apresentar a demissão. É confrangedor testemunhar o comportamento incompetente deste governo. Como é possível selecionar uma rapariga sem qualquer treino para representar a Somália no atletismo? É chocante e reflete a pobreza do nosso país a nível internacional», escreveu esta somali indignada no Twittter.

Ora veja: