Durante as manifestações em Los Angeles contra o racismo, despoletadas pela morte de George Floyd, em Minneapolis, JR Smith agrediu um homem que lhe partiu a janela do carro.



Nas imagens captadas pelo TMZ Sports vê-se o ex-basquetebolista dos Cleveland Cavaliers a pontapear e a agredir com um soco um indivíduo. Mais tarde, JR Smith explicou o que o levou a agredir o manifestante.



«Um destes miúdos brancos, filhos da p***, não sabia onde estava a ir e partiu a janela da minha carrinha. Fui atrás dele e dei-lhe uma boa lição» referiu, num vídeo publicado nas redes sociais.



JR Smith, lembre-se, está sem clube desde que deixou os Cavs, formação pela qual se sagrou campeão da NBA em 2016.