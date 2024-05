Aron Canet, piloto da equipa de Moto2 Fantic Racing, está longe de cumprir os requisitos mínimos para praticar a grande maioria dos desportos.

Sorte a dele que escolheu a alta velocidade. Duas semanas depois de uma fraturar o tornozelo esquerdo após uma queda em Jérez, o piloto espanhol foi declarado apto para alinha no Grande Prémio de França, que se realiza neste fim de semana em Le Mans.

Ainda claramente limitado, Canet dirigiu-se para a mota de canadianas. Depois de as entregar a um elemento da equipa, fez um rápido alongamento, subiu e arrancou para iniciar os treinos desta sexta-feira.

Aron Canet caiu sexta-feira, 26 de abril, e no dia seguinte foi operado. Tinha nos planos ainda participar na corrida de domingo, mas o protocolo do MotoGP impede os pilotos de competir nas 72 horas após uma cirurgia.

Canet venceu o Grande Prémio de Portugal, em Portimão, e está no 7.º lugar do Mundial de Moto2, categoria intermédia do MotoGP.