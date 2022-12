Toni Kroos retirou-se da seleção alemã após o Euro 2020 e não fez, por isso, parte das escolhas de Flick Mundial 2022. Durante o programa «El Chiringuito», o internacional alemão foi considerado uma das desilusões do torneio embora não tenha estado presente.



Com muito humor, o médio do Real Madrid reagiu ao que foi dito nas redes sociais. «Sabia que alguém ia colocar a culpa em mim», escreveu.



Recorde-se que a Mannschaft foi eliminada do Mundial 2022 na fase de grupos.