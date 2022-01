Insólito! Assim se pode descrever o que aconteceu no Chile-Argentina, jogo da fase de apuramento sul-americana para o Mundial 2022. Os árbitros assistentes surgiram em campo sem o material necessário para levar a cabo a sua tarefa: as bandeiras.



Segundo o diário «Olé», a equipa de arbitragem esqueceu-se do material no hotel e quando se apercebeu, já era tarde. Por isso, decidiu improvisar. A solução? Coletes refletores normalmente utilizados para sinalização rodoviária.

Fabricio Vilarinho e Rodrigo Figueiredo dificilmente vão esquecer o jogo em que usaram uma colete refletor como bandeira.



