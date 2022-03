Além de constantes dores no pé direito, John Collins está a contas com uma lesão no dedo da mão.



O jogador dos Atlanta Hawks lesionou-se no jogo contra os Wizards, mas ainda competiu frente aos Clippers, no último sábado. No entanto, o extremo já não foi a jogo contra os Pacers e contra os Blazers.



De imediato, surgiram imagens impressionantes do estado do dedo anelar de John Collins. De acordo com o «The Athletic» o jogador dos Hawks pode ficar de fora até seis semanas.