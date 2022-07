Dois minutos depois de entrar em campo para a estreia ao serviço do Marselha, o futebolista português Nuno Tavares viu o cartão vermelho, mas acabou salvo por um fora-de-jogo e não foi expulso ante o Milan.

O ex-Benfica, cedido pelo Arsenal ao clube francês, fez uma falta sobre Júnior Messias aos 47 minutos de jogo e viu o cartão vermelho, já com o 2-0 (que seria o resultado final) no marcador. Contudo, pouco depois, o árbitro confirmou o fora-de-jogo do brasileiro do Milan e anulou o vermelho a Nuno Tavares.

Veja o momento: