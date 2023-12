O Paços de Ferreira aproveitou umas declarações de Abel Ferreira após a conquista do Brasileirão para convidá-lo para assistir ao dérbi do Vale do Sousa frente ao Penafiel, de onde este é natural.



Ora, o técnico não ficou indiferente ao convite e respondeu aos pacenses através das redes sociais. «Bem jogado, Paços de Ferreira! Obrigado pelo convite! Bem, estava a pensar em descansar, mas um bom dérbi é sempre tentador... Há lugar para mais um no setor dos adeptos visitantes? Grande abraço. Bom jogo e que ganhe o melhor...», escreveu o português.



Lembre-se que Abel disse que queria «visitar Penafiel e estar com a família e os amigos» e ainda que quer «ter tempo para gastar o dinheiro», depois de admitir que tem «um bom contrato» no Palmeiras.