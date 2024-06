Chega ao fim uma das novelas mais entretidas do verão, seguramente.

No domingo, o Cruzeiro havia anunciado a contratação de Dudu ao Palmeiras, algo que a equipa orientada pelo português Abel negou pouco depois, lembrando que o atleta tinha contrato, ainda em vigor, até 2025.

Já esta tarde, no entanto, a presidente do Palmeiras garantiu que pelo verdão, o jogador estava vendido. Só que o próprio jogador de 32 anos trocou as voltas aos dois clubes e voltou atrás na decisão de se mudar para o Cruzeiro.

«Foram dias intensos, bem angustiantes e resolvi falar somente depois de pensar muito e conversar com a minha família. Realmente, recebi uma proposta muito boa e fiquei a pensar. Talvez nunca mais tenha uma oportunidade com esta», começou por dizer o futebolista, nas redes sociais.

«O Cruzeiro é um clube pelo qual tenho um enorme carinho e agradeço, demais, o reconhecimento, mas sinto que neste momento ainda não é hora de sair e de encerrar o meu ciclo no Palmeiras. Sinto que posso continuar a construir a minha história aqui. Foram dias muitos tristes e difíceis. Sofri duras críticas, mas sei o que está no meu coração e o quanto respeito esta instituição», acrescentou.

Ora, também em comunicado, o Cruzeiro deu o seu ponto de vista, com uma bicada a Dudu.

«Mediante os factos que se tornaram públicos nos últimos dias, (…) o clube informa que retirou oficialmente a proposta ao jogador e à equipa paulista. O Cruzeiro dá este assunto como encerrado, pois tem a obrigação de contar no seu plantel com atletas de palavra, comprometidos, leais e que verdadeiramente queiram estar no Cruzeiro.»