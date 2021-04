Se os adeptos não podem ir aos estádios, os estádios vão aos adeptos.

Foi isto que pensou o Paris Saint-Germain, que, de surpresa, recriou o Parque dos Príncipes em casa de um adeptos dos parisienses, Guillaume.

Desde a tribuna VIP ao balneário, tudo foi recriado na pequena habitação, com uma pequena surpresa: no balneário, Guillaume tinha à sua espera Pedro Pauleta, lenda portugueses do PSG.

Os dois, juntamente com a namorada de Guillaume, assistiram fervorosamente à vitória sofrida do Paris Saint-Germain na receção ao Saint-Étienne.