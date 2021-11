O jogo deste sábado entre Pedras Rubras e Oliveira do Douro, a contar para a Divisão de Elite da AF Porto, ficou marcado por um ato heróico do árbitro.

Após um choque com um jogador do Oliveira do Douro, José Gabriel, do Pedras Rubras, caiu inanimado no relvado.

Valeu-lhe a pronta reação do juiz Samuel Cunha, que correu para o local e socorreu o jovem futebolista de 18 anos, que recuperou a consciência no local, mas foi transportado para um hospital para ser observado.

Como forma de agradecimento, a SAD do Pedras Rubras decidiu atribuiu o cartão branco ao árbitro.