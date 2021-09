A ideia surgiu numa conferência de imprensa que parecia vulgar. Mais uma, apenas isso. Stefano Pioli, treinador do AC Milan, acabou por surpreender tudo e todos ao sugerir a adoção de uma nova regra para o futebol.



Pioli quer ver jogos mais abertos, com mais golos e, diz ele, a fórmula para identificar a poção mágica pode estar no basquetebol. O melhor é ler o que defende o treinador de 55 anos.



«Se queremos ter um futebol de ataque nos tempos de agora temos de introduzir uma nova regra: uma equipa que tenha a posse de bola e ultrapasse a linha do meio-campo não pode voltar atrás, ao seu lado do campo», afirmou Pioli em frente aos jornalistas.



No basquetebol, um jogo de cinco para cinco e num campo infinitamente mais pequeno, é isto que sucede. Mas haverá espaço para isto no futebol? E qual seria a punição para a equipa que o fizesse?



A ideia está longe de ser pacífica, consensual e, por ora, de chegar aos fóruns da FIFA onde tudo se decide. Mas Pioli abriu aqui mais um campo de discussão.