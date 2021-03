Kelvin vai ser pai e o vídeo o dia em que ficou a saber que vai ter uma menina tornou-se viral nas redes sociais.

Era ao chutar uma bola que o antigo jogador do FC Porto ficaria a saber se o bebé que ele e a companheira Thamires Ramos esperam é menino ou menina. Dentro da bola de esferovite estava um pó azul ou cor de rosa.

Só que a bola, que devia ter partido ao ser pontapeada, mostrou-se mais resistente do que o previsto e, em vez de rebentar no ar, foi parar a casa do vizinho.

O evento já se realizou em setembro de 2020, mas só agora Thamires Ramos partilhou as imagens nas redes sociais, que rapidamente se tornaram um sucesso. A companheira de Kelvin explicou que foi o avó dela quem escalou o muro e foi resgatar a bola à casa ao lado. Numa segunda tentativa, o jogador ficou a saber que vai ser pai de uma menina.

«Ficamos bem irritados com a situação, mas fica aí a piada e o meme», escreveu Thamires Ramos no Instagram. Veja as imagens no vídeo associado.