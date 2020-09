2020 não para de nos surpreender e esta noite deu-nos mais um momento daqueles que deixam qualquer um boquiaberto.

A meio da partida entre Tottenham e Chelsea, que os spurs venceram nos penáltis, o antigo jogador do Sporting abandonou o relvado e seguiu para o balneário para ir... à casa de banho.

Quem não achou piada nenhuma no momento foi José Mourinho, que teve ele próprio de ir às cabines buscar o seu pupilo para os minutos finais da partida. No final do jogo, no entanto, o treinador português enalteceu o esforço de Dier e assumiu a situação como normal dada o «esforço e a desidratação» do jogador.

O momento em que Mourinho recolheu aos balneários para chamar Dier:

Ora, no regresso aos balneários e já com o triunfo no bolso, Dier decidiu atribuir o prémio de jogo à... sanita. O internacional inglês publicou uma foto nas redes sociais do referido prémio em cima da sanita e com papel higiénico ao lado.

Lá de falta de humor no balneário dos spurs ninguém se pode queixar.