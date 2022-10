O Tottenham chegou à reviravolta no encontro frente ao Sporting, da Liga dos Campeões, no último suspiro. Harry Kane marcou o que seria o golo do triunfo dos «spurs», mas após análise do VAR, o lance foi invalidado por posição irregular do inglês.



Um adepto dos londrinos filmou-se desde o momento do golo de Kane até à invalidação do mesmo por intervenção da tecnologia. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, vê-se o apoiante do Tottenham a gritar, num estado de euforia, após o 2-1. De repente, o seu semblante muda, fica mais fechado até ficar triste pela invalidação do lance.



Veja tudo aqui: