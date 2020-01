A defesa-central francesa Wendie Renard, eleita na última cerimónia do prémio The Best para a equipa do ano, fez um apelo nas redes sociais para recuperar o troféu que lhe foi atribuído, e que a jogadora perdeu na quinta-feira.

Segundo relata a jogadora do Lyon, tudo aconteceu depois de se ter esquecido da mala num comboio no final de uma viagem até Lyon.

Segundo explica Wendie Renard, o chegar a casa, apercebeu-se da falta da mala. Nesse sentido, a internacional francesa contactou a companhia em que tinha viajado, conseguiu recuperar a mala, mas o troféu da FIFA tinha desaparecido.

«Fiz tudo o que podia, agora conto com a ajuda da equipa da estação de Perrache para me ajudar a reaver o troféu», escreveu nas redes sociais.