O Manchester United e o modesto mas altamente mediático Wrexham vão protagonizar um duelo improvável em San Diego, Estados Unidos, no próximo verão.

A partida está agendada para 25 de julho, mas já começou a ser promovida com um vídeo hilariante.

Nele, Ryan Reynolds e Rob McElhenney, co-proprietários do clube do 5.º escalão de Inglaterra, fazem uma videochamada com Sir Alex Ferguson para lhe agradecerem a disponibilidade para ajudar a promover o duelo entre um dos maiores clubes do Mundo e o clube protagonizou a série de sucesso «Welcome to Wrexham».

Os dois atores de Hollywood começam muito nervosos e a tensão aumenta quando percebem que do outro lado não obtêm resposta para lá de um olhar (aparentemente) fulminante. Ainda antes da conversa começar, Reynolds introduz o ex-treinador como um especialista na arte de intimidar e depois associa o comportamento dele aos tradicionais «mind games».

Para tentar motivar uma reação, o protagonista de Deadpool informa depois Ferguson que Rob tem agendada uma ida ao cabeleireiro para o mesmo dia e que a marcação não pode ser desmarcada e, novamente sem qualquer reação do lado de lá da videochamada, acaba por desligar. «Entrei em pânico», justifica-se.

A seguir, Ferguson aparece serenamente, de caneca na mão, sentado num gabinete em Old Trafford. «Como correu a chamada com o Ryan e o Rob, Sir Alex?», pergunta-lhe alguém. «Eles estava no silêncio. Não ouvi nada.»

Master intimidator, pois claro.