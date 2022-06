A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi 8 por cento em maio de 2022, anunciou o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta terça-feira. A taxa é superior em 0,8 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior e a mais elevada desde fevereiro de 1993.

O índice referente aos produtos alimentares não transformados apresentou uma variação de 11,6 por cento.

De acordo com o organismo, o «indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) também acelerou, registando uma variação de 5,6 por cento».

A variação do índice relativo aos produtos energéticos aumentou para 27,3 por cento, o valor mais elevado desde fevereiro de 1985.



