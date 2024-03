Antony, extremo do Manchester United, protagonizou este domingo um momento caricato na partida frente ao Liverpool (4-3), jogo esse que garantiu a passagem dos red devils para as «meias» da Taça de Inglaterra.

No intervalo do prolongamento, após a saída de Lindelof, o brasileiro foi informado que iria ter de jogar a defesa esquerdo, algo que não caiu bem ao jogador e que o deixou incrédulo e a reclamar bastante.

O marcador do segundo golo do Man. United, que levou o jogo para prolongamento e posterior vitória, acabou mesmo por jogar o resto da partida na lateral esquerda, apesar de toda a contestação com a decisão do treinador.

Ora veja a reação de Antony: