O Arsenal prometeu este domingo «aplicar a ação mais forte possível» sobre os autores das mensagens racistas enviadas por adeptos dos gunners a Bruno Guimarães e Joe Willock, jogadores do Newcastle.

A dupla recebeu as mensagens após a vitória dos magpies no sábado, na receção à equipa de Mikel Arteta, numa partida a contar para a 11.ª jornada da Premier League.

«Condenamos todas as formas de discriminação e adoptamos uma abordagem de tolerância zero. Aplicaremos a ação mais forte possível a qualquer pessoa que consigamos identificar que tenha enviado mensagens de ódio», lê-se, na nota.

O próprio Newcastle já tinha emitido um comunicado a relatar e a condenar a situação.

