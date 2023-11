O jogo dos sub-18 do Arsenal, que visitavam o Brighton ao início da tarde de sábado, acabou adiado para nova a data a definir, depois de o condutor do veículo que transportava a equipa ter falhado a saída certa na autoestrada.

Em nota oficial, através da rede social X, o Arsenal ainda deu conta do adiamento do jogo em 30 minutos, das 12 horas originais para as 12h30, mas acabou mesmo por confirmar o adiamento definitivo, ainda que sem explicar os motivos.

«O jogo de hoje [ndr: sábado] dos sub-18, de visita ao Brighton, foi adiado», refere a nota dos londrinos, que têm como treinador deste escalão o antigo futebolista Jack Wilshere.

O Arsenal chegou mesmo a divulgar a constituição inicial da equipa a cerca de uma hora do apito inicial.

Embora haja informações diversas veiculadas na imprensa inglesa sobre onde a viatura do Arsenal foi parar e o momento em que se percebeu que o destino não era o correto, o The Telegraph confirmou que o condutor teve uma saída errada da M25 – a estrada que circunda a Grande Londres – tendo seguido na direção de Hampshire (a sudoeste de Londres), ao invés de ter seguido para Sussex, a sul de Londres, o que levaria a equipa a Brighton e ao palco do encontro originalmente marcado para as 12h00.