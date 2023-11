No jogo de maior cartaz da 11.ª jornada da Premier League, o Newcastle derrotou o Arsenal por 1-0, em St James' Park.



A partida foi disputada com enorme intensidade e a primeira parte ficou marcada por várias quezílias entre jogadores das duas equipas. Havertz teve uma entrada dura sobre Longstaff. O estádio pediu a expulsão do alemão e este mandou calar os adeptos dos «magpies». O árbitro deu amarelo ao avançado do Arsenal e três a jogadores do Newcastle (Longstaff, Schar e Gordon).



Na reta final da primeira parte foi a vez de Bruno Guimarães chutar a bola contra Havertz e entrar numa discussão com Declan Rice. Futebol e oportunidades? Poucas.



A segunda parte foi distinta. Arteta e Howe não mexeram nas equipas iniciais e aos 62 minutos, Declan Rice ficou perto de quebrar o nulo. Volvidos dois minutos, o Newcastle chegou ao golo num lance que deixou muitas dúvidas. Willock evitou a saída da bola e cruzou com Raya a falhar a saída e com Gabriel Magalhães a queixar-se de carga nas costas de um adversário antes do golo de Gordon.



O VAR analisou se a bola no início do lance saiu, depois a alegada falta nas costas do defesa do Arsenal e por fim, a posição de Gordon. Acabou por confirmar-se o 1-0.



Logo de seguida, Arteta lançou Zinchenko, Fábio Vieira e Trossard na tentativa de chegar à igualdade, mas o Arsenal perdeu mesmo pela primeira vez na Premier League e viu o City ganhar três pontos de vantagem no topo. Os «gunners» podem perder ainda mais terreno para Tottenham ou/e ser ultrapassados pelo Liverpool.



Com este triunfo, o Newcastle é sexto com 20 pontos.

Classificação da Premier League