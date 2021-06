As meias-finais e a final do Euro2020, programadas para o Estádio de Wembley, em Londres, vão poder contar com cerca de 60 mil espectadores nas bancadas, 75 por cento da capacidade do estádio londrino, bem acima do atual máximo de 22,5 mil adeptos permitidos na fase de grupos, segundo anunciou esta terça-feira o governo do Reino Unido.

A capacidade de Wembley deverá já subir para 45 mil adeptos nos jogos a eliminar, nos oitavos e quartos de final, para depois voltar a subir nos últimos três jogos para os tais 60 mil, tendo em conta que o estádio londrino tem uma capacidade máxima para 90 mil espectadores.

Uma informação que chega depois da UEFA ter anunciado, também esta terça-feira, que não tenciona «desviar» as meias-finais e final para Budapeste caso os números de covid-19 continuassem a subir na capital inglesa.