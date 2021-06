A UEFA manifestou-se «entusiasmada» com a possibilidade de aumentar em pelo menos 50 por cento o público nos jogos da fase a eliminar do Euro2020 no Estádio de Wembley, em Londres, e disse estar a conversações nesse sentido.

O organismo que regula o futebol europeu está «em conversações com as autoridades locais, de modo a permitir que os adeptos das equipas participantes assistam» aos encontros a eliminar no Euro2020.

Um cenário apenas possível no contexto do torneio, com a permanência dos adeptos no Reino Unido durante menos de 24 horas e em sistema de «bolha», com os movimentos limitados aos transportes e a locais previamente autorizados.

«Compreendemos as pressões que o governo enfrenta, mas esperamos poder chegar a conclusão satisfatória nas conversações que temos tido. Há sempre um plano de contingência, mas confiamos que a última semana se celebre em Londres», referiu a UEFA.

No Euro2020, o Estádio do Wembley recebe três jogos da fase de grupos, dois dos oitavos de final, as duas meias-finais e a final, com a autorização até 22.500 espectadores na fase inicial, que poderá aumentar para metade da sua capacidade, na ordem dos 45 mil adeptos.

O estádio londrino, com lotação de 90 mil lugares, teve no primeiro jogo, entre Inglaterra e Croácia, 18.497 espetadores.