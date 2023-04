Emiliano Martínez revelou os pormenores de um episódio que ficou famoso na Premier League, em que provocou Cristiano Ronaldo e levou Bruno Fernandes a falhar um penálti no jogo entre o Man. United e o Aston Villa, em setembro de 2021.

«Vi que o Ronaldo estava desapontado por não bater o penálti, percebi que havia ali uma tensão e apontei para ele: "Vá lá, és tu a bater." Criei ali um caos», começou por dizer o guarda-redes do Aston Villa e campeão do mundo pela Argentina, explicando de seguida que Bruno Fernandes acabou por falhar.

«Era o minuto 92. Tinha de os distrair de alguma forma. Eles tinham tudo para vencer. O Bruno não falhava há 25 penáltis», acrescentou «Dibu» à conversa com o ex-goleador Ian Wright na rubrica «Behind the Game», explicando de seguida a dança da celebração naquele momento: «Nunca tinha ensaiado aquela dança. Apareceu no momento.»