Pep Guardiola, treinador do Manchester City, explicou a ‘discussão’ que teve com Kevin De Bruyne, após o mesmo ter sido substituído aos 69 minutos frente ao Liverpool. De recordar que este momento ocorreu no passado domingo, com o médio belga a sair de campo notoriamente chateado quando o resultado ainda estava aberto.

«Fico feliz por ver isso! Eu gosto que ele esteja chateado, é bom. Ele está feliz agora. Eu sabia o que estávamos a perder ao substituí-lo, porque sentimos falta de manter a bola», disse o treinador espanhol, após o final do jogo.

O Liverpool e o Manchester City acabaram empatar a uma bola, algo que já se registava quando o belga foi substituído.