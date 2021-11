O jogo entre Tottenham e Burnely deste domingo foi adiado devido à neve e, durante a decisão, o treinador da equipa da casa, Sean Dyche, foi até ao relvado tomar conta do estado do terreno do Turf Moor.

Acompanhado por alguns elementos do staff, devidamente abrigados com casacos, o técnico britânico enfrentou a neve com um sorriso e apenas uma camisa e gravata vestidas.

Já esta segunda-feira, a indumentária foi tema de conversa na conferência de imprensa e o treinador do Burnley não ficou nada satisfeito.

«Vamos mesmo fazer uma história do facto de eu estar com uma camisa na neve? Estranho mundo em que vivemos. Estou desapontado comigo mesmo, vou usar manga curta na próxima vez. É mesmo isto o melhor que conseguimos? Espetacular», ironizou, visivelmente irritado, antes de fingir que estava a adormecer e 'ressonar'.

Sean Dyche falava na antevisão ao encontro com os Wolves, do português Bruno Lage, agendado para esta quarta-feira, às 19h30.