Erik Tem Hag acusou os jogadores do Nottingham Forest de terem feito uma marcação cerrada a Bruno Fernandes e revelou que o internacional português contraiu uma «lesão grave» nesse mesmo embate com a equipa comandada por Nuno Espírito Santo. A verdade é que, já depois das palavras do treinador neerlandês, surgiram imagens do jogador a abandonar o estádio a coxear.

Bruno Fernandes, um dos jogadores com mais minutos no Manchester United, na Premier League e mesmo na Europa, já tinha ido a jogo condicionado, uma vez que tinha acabado o jogo anterior, frente ao Fulham de Marco Silva, com algumas limitações. Mesmo assim, voltou a ser titular na noite de quarta-feira e voltou a somar mais noventa minutos no jogo da Taça de Inglaterra que acabou com uma vitória do Manchester United com um golo ao cair do pano.

Um jogo duro para o internacional português que, no final do jogo, foi visto a coxear a caminho do autocarro, como pode ver nas imagens.

Uma grande dor de cabeça para Tem Hag, uma vez que, no próximo domingo, há dérbi em Manchester, com o United a visitar o City de Pep Guardiola.