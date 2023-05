Sam Allardyce está a ter um regresso impactante ao ativo na Premier League.

Depois de ter dito que Klopp, Guardiola ou Arteta não estavam à frente dele em termos de conhecimento de jogo e de ter garantido que lutaria por todos os títulos se treinasse o Manchester City, o técnico do Leeds foi questionado sobre as alegadas táticas de perda de tempo do Newcastle durante os jogos e acabou a disparar contra os treinadores que acusaram o próximo adversário do Leeds de recorrer a isso.

«Quem é que se queixou?», perguntou a um jornalista que o questionava.

«Jurgen Klopp, Mikel Arteta, Erik Ten Hag.»

«Todos eles perdem tempo nos últimos cinco minutos quando estão a ganhar 2-1. Não sejam tolos, isso é uma patetice», apontou o treinador de 68 anos.