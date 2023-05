O guarda-redes alemão Manuel Neuer regressou aos relvados, cinco meses depois de ter partido a perna direita num acidente de esqui, anunciou o Bayern Munique esta quinta-feira.

Segundo os bávaros, durante esta semana, o guardião tem feito exercícios individuais específicos para guarda-redes no campo.

«Estou feliz. Não estabelecemos uma meta. Estou a tentar fazer tudo o que posso para tirar o máximo proveito disso, para que possa progredir o mais rápido possível», disse Neuer, citado pelos meios de comunicação do Bayern.

O acidente do guarda-redes de 37 anos aconteceu pouco depois da participação no Mundial do Qatar e, para colmatar a ausência na baliza, os bávaros contrataram Yann Sommer ao Borussia Monchengladbach.