O jogo entre o Basileia e o Zurique, da jornada 32 do campeonato suíço, foi «quentinho», bem «quentinho».

A jogar em casa, o Basel acabou a partida reduzido a oito unidades, devido às expulsões de Kasim Adams (85m), Wouter Burger (90+7m) e Taulant Xhaka (90+12m). No Zurique, venceu 2-0 com golos aos 90+1m e aos 90+4m, Kryeziu foi expulso a partir do banco de suplentes, aos 90+7m.

Um dos momentos da partida foi protagonizado por Taulant Xhaka, irmão de Granit Xhaka. O médio agrediu um adversário com uma cabeçada, a fazer lembrar Zidane no Mundial 2006, e foi expulso por acumulação de amarelos. Quando já estava no túnel, foi chamado novamente para o relvado porque o árbitro, com recurso ao VAR, ia mudar a decisão.

Xhaka pensou que fosse para regressar ao jogo, mas o juiz da partida optou, sim, por dar-lhe vermelho direto em vez do segundo amarelo.

Ora veja: