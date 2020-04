Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, afirmou que o Liverpool será campeão «de uma maneira ou de outra». O máximo responsável pelo futebol europeu está convencido que os campeonatos vão acabar por ficar concluídos, mas mesmo que não fiquem completos, o dirigente não vê forma da equipa de Jurgen Klopp perder o título que persegue há quase trinta anos.

«Não vejo forma do Liverpool ficar sem o título. Se se jogar, então quase de certeza que vão ganhar. Teoricamente ainda não chegaram à pontuação necessária, mas estão muito perto. No entanto, se não se jogar, seria necessário anunciar os resultados de alguma maneira, e o campeão tem de ser anunciado. E, claro, de novo, não vejo um cenário em que não seja o Liverpool. Percebo que os fãs fiquem desapontados se isso acontecer num estádio sem adeptos ou até na secretaria, mas acredito que eles vão ganhar o título de uma maneira ou doutra», começou por admitir o responsável, em entrevista à EkipaSN.

Ceferin revelou estar «otimista» em relação ao término dos campeonatos. «Sou um otimista. Estou otimista que vamos ver a conclusão do campeonato espanhol, do italiano, estou otimista no geral. Claro que não consigo garantir nada, não posso prometer nada. Tudo vai depender da situação de cada país e da existência de circunstâncias que tornem segura a prática do futebol», afirmou.

O dirigente esloveno confessou ainda não ter nenhuma solução para os campeonatos que não cheguem ao fim. «Não temos [nenhum critério para decidir o campeão e a classificação]. Apenas falei hipoteticamente. Estamos a preparar-nos para vários cenários, mas não estamos a lidar com detalhes por agora. Nesta altura, estamos completamente concentrados em terminar as competições», disse, por último.