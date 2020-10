O Nottingham Forest, com Tobias Figueiredo no centro da defesa, venceu este sábado pela primeira vez no Championship, ao fim de cinco jogos, na deslocação ao terreno do Blackburn.

Joe Lolley, aos 90 minutos, fez o único golo no triunfo por 1-0 do Forest.

Já o Reading, com três portugueses na ficha de jogo, empatou 0-0 em casa do Middlesbrough.

Lucas João foi titular e deu lugar a Alfa Semedo na segunda parte, a 20 minutos dos 90. Tomás Esteves, lateral emprestado pelo FC Porto, não saiu do banco e ainda procura a estreia pelo novo clube.

Por fim, o Huddersfield, com Joel Pereira no banco, venceu no terreno do Swansea, por 2-1. Toffolo e Koroma fizeram os golos do emblema visitante, Andre Ayew marcou para os galeses.