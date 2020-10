O Shakhtar Donetsk, clube treinado pelo português Luís Castro, venceu este sábado o Lviv, por 5-1, em jogo a contar para a sexta jornada do campeonato ucraniano, realizado no Estádio Olímpico de Kiev, casa emprestada da equipa laranja.

Aos 18 minutos, o Shakhtar já vencia por 4-0, fruto de dois golos de Kovalenko (4 e 18m), Marcos Antonio (9m) e Dentinho (16m). Shyna reduziu aos 25 minutos e foi já na segunda parte que o Shakhtar fechou as contas, com o quinto golo apontado por Solomon.

Antes do duelo com o Real Madrid, em Espanha, para a Liga dos Campeões, o Shakhtar voltou às vitórias a nível interno e tem agora 12 pontos, no segundo lugar. Pode ainda ser ultrapassado pelo Vorskla e pelo Kolos Kovalivka, que têm um e dois pontos a menos e menos um jogo. Contudo, sabe já que se mantém a dois pontos da liderança, nesta altura do Dínamo de Kiev de forma isolada (14 pontos).