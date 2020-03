A receção do Manchester City ao Arsenal, grande jogo da Premier League que estava marcado para esta quarta-feira, foi adiado como medida de prevenção, tendo em conta que vários jogadores dos gunners estiveram em contato com Evangelos Marinakis, proprietário do Olympiakos, que está infetado com o novo coronavírus.



Os jogadores em questão ficarão isolados em casa, de quarentena, durante 14 dias.

Segundo revelou o clube londrino, o dirigente grego, de 52 anos, esteve em contato com vários jogadores do Arsenal quando o clube inglês recebeu o Olympiakos, em jogo da Liga Europa, há duas semanas.

Marinakis, que também é proprietário do Nottingham Forest, revelou que teve um teste positivo de Covid-19 na passada terça-feira.

O Olympiakos vai receber o Wolverhampton na próxima quinta-feira, uma vez que a UEFA rejeitou o pedido da equipa comandada por Nuno Espírito Santo para adiar este jogo.