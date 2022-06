Kieron Dyer, antigo internacional inglês, foi diagnosticado com colangite esclerosante primária, uma doença crónica que afeta o fígado, e desde outubro que sabe precisar de um transplante.

Agora, em entrevista ao Daily Mail, o antigo médio, que brilhou com a camisola do Newcastle, admitiu que o seu estado de saúde está cada vez mais debilitado.

«Sinto-me cada vez mais cansado, mas acho que ainda não estou na categoria de super-urgente. Posso ter de esperar mais uns meses para ser chamado, caso o meu fígado fique demasiado deteriorado. Mas não há fígados suficientes para todas as pessoas que precisam», admite.

Dyer, de 43 anos, diz-se consciente de que está numa situação delicada e que só o azar de alguém lhe pode salvar a vida.

«Eu sei que dependo do azar de alguém para ter a oportunidade de continuar a viver uma vida longa e feliz. Só espero que, seja de quem for o fígado que eu venha a receber, essa pessoa fique orgulhoso de mim. Somos encorajados a entrar em contacto com a família de quem doa, e eu pretendo fazê-lo», revela.

Dyer é, desde há dois anos, treinador da equipa de sub-23 do Ipswich, clube que representou também enquanto jogador.